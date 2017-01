Affleck och hans casinospelande

Casinovärlden ökar med stormsteg och då fler och fler kända människor hyllar spelen så vill allt fler testa. Ben Affleck är en stor stjärna som ofta blir förknippad med spelet Black Jack, och ofta är han i blåsväder.

I skvallerpressen kan man allt för ofta läsa om hur Affleck väljer att spela bort pengarna på olika spel hellre än att vara hemma med sin fru Jennifer och deras barn. Detta är en bild som han starkt dementerar och menar på att tidningarna vill bara hitta sätt att kasta smuts på honom.

I en intervju i ET Online talar Ben Affleck ut om sin passion för spelet black jack och att han inte alls har några spelproblem eller att han ska ha försummat sin familj. Att fotografer lyckas knäppa bilder i hans minst smickrande posé underlättar inte, men det är viktigt att man ser igenom det.

“But I knew with blackjack that there’s a way you can improve your odds. And so I started trying to learn. And then I just got to a point in my life where I’m like, ‘If I’m going to do something, I’m going to try and do it really well.”