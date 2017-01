Fel tillfälle att spela online

Att spela online är något av det roligaste som finns, i alla fall när det kommer till att spela olika former av casinospel eller poker på nätet. Men som vi alla vet så gäller det ibland att hålla sig i kragen och inte gå alltför bananas när man spelar, och särskilt gäller det om man har en annan uppgift att fokusera på.

Spelet kan vara en flykt från vardagen, när man sitter och väntar på bussen är det ett alldeles utmärkt tillfälle att plocka upp telefonen för att spela några omgångar onlinepoker, och den där långsamma eftermiddagen hemma kan enkelt spenderas med att man surfar in på http://www.casinobonuslistan.se/ för att hitta det onlinecasino där den bästa bonusen finns nu, och sedan spelar och utökar den kommande semesterkassan en gnutta med de vinster man drar in. Olika former av gambling online är helt enkelt ett av de trevligaste fritidsintressen man kan ha, och de ger i många fall också en välkommen vinst rent ekonomiskt, om man bortser från den vinst man som spelare får rent underhållningsmässigt. Det är en tillfredsställelse så stor som någon. Men någon som inte riktit skötte det hela på ett bra sätt är senator John McCain, ni vet, han som stod som motståndare till Barack Obama i det förrförra valet i USA? Ja, precis han. Han slant och skötte inte spelandet riktigt på det sätt som man borde.

En tid och plats för allt

Det finns sannerligen en tid och en plats för allt här i världen – och det finns många tider och platser där det är utmärkt att sätta sig och spela onlinepoker på sin mobil. Men när man sitter med under en krigsdebatt där man diskuterar huruvida man ska gå in med militära styrkor i krigets Syrien, ja då är det inte helt optimalt att zona ut och sitta och spela poker på mobilen, vilket är precis vad senatorn John McCain gjorde. Han är, som skrivs i den här artikeln i Dagens Nyheter, en kraftig förespråkare för militära ingripanden, och särskilt i Syrien, men han visade verkligen ett måttligt intresse under utfrågningen i senaten, som ansågs vara en av de absolut viktigaste utfrågningarna i Syrien-krisen. Och det hela fångades på bild av en fotograf från Washington Post, och det hela kanske skulle ha blivit en smärre skandal, men även om det hela blev omskrivet i medier och binder publicerades så kan man säga att senatorn hanterade det hela med ett svalt lugn, han blev inte särskilt upprörd alls och kommenterade saken på sitt twitterkonto. Översatt så skrev han följande om händelsen med pokerspelandet under krigsdebatten:

Skandal! Jag åkte fast med att spela iPhonespel på en 3+ timmar lång senatsdebatt – värst av allt: jag förlorade!

Man kan ju utan att ljuga säga att han hanterade saken med humor, och säkerligen är han inte den enda politikerna som under långa, utdragna och tråkiga debatter har fiskat upp telefonen en sväng för att kolla mailen, spela poker eller surfa på sociala medier.