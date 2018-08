Många bettade på Sverige i VM

Att Sverige åkte ut ur VM är det nog ingen som missat. Sverige kämpade på och kom längre än många trott, men också kortare än många trott. Och skulle Sverige ha gått längre än vad vi gjorde, fanns det nog några lyckliga själar som hade vunnit rejält med pengar på tipset.

Det var många som tippade och spelade under VM, endel som vann en slant och en del som gick miste om ganska mycket pengar. Oddsen på att Sverige skulle gå långt var höga, och många online casinon satsade extra på betting under VM.

Så trodde Svenskarna innan VM

Under VM:s gång ändrade sig svenskarna och oddsen såg annorlunda ut då jämfört med under spelet. I en artikel från Metro kan man läsa om vad svenskarna ungefär en månad innan VM trodde om dess utgång. Det är en undersökning som det skrivs om i Metro som baseras på enkätsvar av 1500 personer, om VM då. I denna kan man se att en majoritet av de svarande, hela 67 procent, kommer att följa VM. !7 procent trodde att Sverige skulle åka ut redan efter gruppspelet, 15 procent trodde att Sverige skulle nå åttondelsfinalen, 10 procent trodde på en kvartsfinal 2 procent trodde på guld. Inte många trodde väl då att Sverige skulle få möta England i en kvartsfinal, ha ut Tyskland och vara en allmän skräck för många lag att möta. Niklas Berg på Expressen trodde att Sverige skulle hålla till semi, och sådana entusiaster kom det allt fler av under VM:s gång. Nu kom det dock inte att bli så, men Sverige går med huvudet högt ur detta VM, som så många kommer minnas länge.

Matchen mot Mexico och Tyskland var makalösa

Det var många som bettade på Sverige i VM och glada blev väl de när Sverige gjorde superbra ifrån sig mot Mexico, läs mer, men även när Sverige slog ut favorittippade Tyskland. Det var en riktig skräll. Många har trott på Sverige och många spelare har gjort utomordentligt bra ifrån sig, bland annat dessa: