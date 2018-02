Speltillverkare för jämställdhet

Många casinon online lockar med bonusar, fina vinster och hissnande spelupplevelser, men vem är det egentligen som har skapat casinospelet man lockar med? På de flesta casinon idag, svenska som utländska, finns spel från en speciell svensk speltillverkare och det är NetEnt – som nu vill vara med och locka fler kvinnor till att bli spelskapare.

På svenska casinon online är det inte bara bra bonusar som används för att locka till sig spelarna till just sitt casino, utan man lockar även med själva spelupplevelsen. Ju bättre spelupplevelse, ju bättre spelande. Och ett sätt för casinot att erbjuda just en bra spelupplevelse är genom att kunna erbjuda genomtänkta och snygga casinospel att spela på – vilket är just precis vad det svenska företaget NetEnt tillverkar. Men vad som kan vara intressant att veta är att NetEnt inte bara är en utav de marknadsledande leverantörerna inom digital underhållning, utan de är även riktigt engagerade för jämställdhet inom speltillverkningsbranschen. I samarbete med Java4women™ vill man vara med att öka antalet kvinnor inom IT-branschen med målet att skapa en jämställd arbetsplats till år 2020. Så här säger man i ett pressmeddelande: