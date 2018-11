Sveriges mål gav vinst i Nations League

Koll på fotboll? Sverige spelar just nu i Nations League och under helgens match mot Turkiet låg laget pyrt till, men allt ändrades när lagkaptenen kickade in så ställningen blev 1-0 till Sverige – ett mål som hindrar att laget ramlar ner till C-divisionen.

Nations League är i full gång och den som satsat en slant på matcherna får full målservice och ser alla matchresultat live hos till exempel målkoll.se där det går att följa resultaten i realtid. Här går även att spela på Europatipset som innebär betting på alla matcher i europeisk fotboll, och den som bettade på Sverige i fredagens match är nog lycklig idag, för Sverige vann en skrällseger mot Turkiet i en match som beskrivits som en riktig rysare. Och inte är det så konstigt med tanke på att en förlust här hade dragit ned Sverige till C-divisionen, och där vill vi inte vara och sparka. Till Sportbladet säger lagkaptenen Andras Granqvist, som satte den avgörande straffen, att han tyckte det var extra skönt att göra mål såsom han gjorde med tanke på publikens burop som fullkomligt tystnade – och bara det är en egen seger i sig.

Spela Europatipset för att betta på om Sverige når EM eller ej

Tror du svenska laget har vad det krävs för att nå EM när Nations League är över eller är det Ryssland som kammar hem platsen? Se alla olika Europatipsförslag hos målkoll.se och välj dina tips där. Men håll i minnet att svenska laget redan är på god väg, såhär skrev Dagens Nyheter om Sveriges chanser att nå EM inför

”Vinner Sverige borta mot Turkiet på lördag och mot Ryssland hemma den 20 november hamnar Blågult på sju poäng, samma poäng som Ryssland. Då inbördes möten går före målskillnad i Nations League innebär det att Sverige vinner gruppen. Blir det däremot förlust nere i Turkiet är sistaplatsen i gruppen ett faktum.” läs mer här.

Om Sverige vinner… Det gjorde vi. Nu är det bara tisdagens möte med Ryssland som återstår och om Sverige vinner här så kommer landslaget att avancera till A-divisionen i Nations League vilket också innebär att landslaget får en högre seedning – och det betyder att vi ökar chanserna till en bättre lottning inför det ”riktiga” EM-kvalet som kommer att ske den 2 december 2018. Du hänger väl med?